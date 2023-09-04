استمرار التقديم المباشر لطلاب الثانوية العامة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمُفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن مد باب التقديم المباشر لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حتى اكتمال العدد المطلوب وذلك نظراً لتوافر بعض الأماكن الشاغرة بكليات جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الحد الأدنى للقبول المباشر لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لطلاب الثانوية العامة المصرية هو :

• كلية الطب 351 درجة

• كلية طب الاسنان 342 درجة

• كلية العلاج الطبيعى 330 درجة

• كلية الصيدلة 328 درجة

• كلية الهندسة 266.5درجة

• كلية التمريض 217.5 درجة

• كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 217.5 درجة

• كلية التجارة الدولية واللغات 217.5 درجة

وأضاف الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أنه يمكن للطلاب المقبولين بالكليات والمحققين للحد الأدنى الجديد التقدم بطلبات لتحويلهم للكليات الاعلى فى المجموع وأن التقديم الجديد والتحويلات مستمر من اليوم الأحد حتى اكتمال العدد المتاح فى كل كلية.

وأكد أن أولوية المفاضلة للطلاب الذين سبق أن تقدموا بطلبات الكترونية قبل غلق النظام واسبقية دفع المصاريف.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمشرف على التنسيق الإلكترونى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن التقديم الورقى المباشر وتسليم المستندات لكليات القطاع الطبى مستمر بمكتب تنسيق الجامعة الاهلية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية والتقديم المباشر لكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات مستمر بمقرات شئون الطلاب بكليات الهندسة والتجارة والألسن حتى اكتمال العدد المطلوب بكل كلية.