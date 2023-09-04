إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 8 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "الخارجة – باريس" في الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق "الخارجة- باريس" بمنطقة الكيلو 15 تقريبا بعد كمين "السادات" بالطريق أسفر عن إصابة كل من صبري أحمد عبد الرحيم، 41 سنة، عامر أحمد عمرو، 42 سنة، أيمن عباس بوريك، 45 سنة، على عمر محمد، 38 سنة، أحمد عبد الفتاح عيد، 37 سنة، محمد أبو زيد محمد، 43 سنة، محمد حمدي محمدين، 42 سنة، مؤمن محمد علي، 30 سنة، بجروح وكدمات.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.