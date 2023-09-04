مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق وعامل مصرعهما بينما أصيب أخر في حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم حيث تبين أنه سير السيارة على الطريق أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما نتج عنه إنقلابها على جانب الطريق تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود متوفين ومصاب

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومتوفيين ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو عبد العال ا ا ا 50 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

تسبب الحادث وفاة كل من قائد السيارة ومرافقه محمود ا م ا 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وإصابة مرافقهما المدعو طيفور م ط ع 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية " كسر بالكتف الأيسر ".

وبسؤال المصاب والمدعو رأفت م ا ا 47 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية نجل عمومة المتوفيين أفاد بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي التحقيق.