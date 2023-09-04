إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بالبحيرة

وكانت مدير أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، و بالفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكى عند الكيلو 142 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة محافظة البحير، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين الى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .