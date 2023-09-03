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إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالبحيرة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:03 م
إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بالبحيرة انقلاب سيارة- أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة.
 
كانت مدير أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو140 بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوي  دائرة  محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد  لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
 
 
 

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