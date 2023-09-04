اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:48 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بالمنوفية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:28 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق كفر داود - السادات ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا العميد نضال المغربى مأمور مركز شرطة السادات، يفيد من وقوع حادث تصادم ومصابين بالانتقال الفورى تبين إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق كفر داود - السادات ،على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،  وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز السادات

حادث تصادم



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