إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في 7 مراكز بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية، وصدفا والفتح وأسيوط والبدارى وأبنوب وحى شرق خلال حملات الإزالة التى يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأى حالات مخالفة وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى ولفت محافظ أسيوط إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتم حرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولى إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضى والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والرى وحماية النيل) مشيراً إلى إزالة التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة أو أى بناء مخالف دون توقف والتصدى لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة 8حالات تعدى على أراضى زراعيه بمركز القوصية عباره عن (ردم أساسات وقواعد، وفك شدة خشبية، وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض)، وتنفيذ عدد 6 حالات تعدى على ارض زراعية بقرى (البربا، بنى فيز، مجريس) التابعة لمركز صدفا برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا.

أما فى مركز الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، فقد تم تنفيذ 3 حالات إزالة ( أعمده على ارض زراعيه، وسور على أملاك دولة، وإزالة تعدى على أرض زراعية) فى قريتى عرب مطير وبصرة بالإضافة إلى إزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط برئاسة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط، وتنفيذ أعمال فك شدة خشبية بقرية العتمانية وازالة سور بالبلوك الابيض مخالفه للقانون بقرية نجوع المعادى التابعة لمركز البدارى برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، فضلاً عن إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بالبناء المخالف وذلك بردم قواعد أساسات فى المهد بحوض سعيد بالشنابلة التابعة لمركز أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وإزالة اعمدة الحوائط الدور الرابع عشر بتقسيم البترول بحى شرق برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حى شرق حيث يأتى ذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الوحدات المحلية القروية ومسئولى الازالات والاشغالات والزراعة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.