إحالة عاطل إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعى فيه بتهمة قتل جاره بمنشأة ناصر

كتب عبد الله محمود

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية عاطل إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيه، وذلك بتهمة قتل جاره عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية نشوب مشادة كلاميه بينهما على خلافات الجيرة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة، سقوط خلاها أحد طرفي المشاجرة قتيلا، بعد أن أجهز عليه المتهم بسلاح ابيض كان بحوزته وسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبإجراء وجمع المعلومات اللازمة عن الحادث تم الوصول إلى أن سبب الواقعة المجنى عليه والمتهم يقطنان في نفس المنزل، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى التشابك بالايدى، ما دفع الأهالي وباقى الجيران إلى التدخل وإنهاء الخلاف بينهما، إلا أن القاتل أصر على الانتقام من الضحية، فأحرز سلاح ابيض وتوجه إلى المكان الذى بتواجد به القتيل، وما أن رأه سدد له عدة طعنات نافذة أدوت بحياته في الحال قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أعترف بإرتكاب الجريمة، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي أحالته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعى فيه.