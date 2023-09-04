إحالة راكب حاول تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة لمحكمة الجنايات

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة بإحالة راكب إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة الدولي كانت مخبأة داخل جيب سرى بإحدى الحقائب الخاصة به، تم العثور عليها خلال إنهائه إجراءات خروجه من الميناء الجوى.

البداية كانت بتمكن سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول" المخدر، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.