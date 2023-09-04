إحالة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين في الجمالية للجنايات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات قتل شخص طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات في منطقة الجمالية بالقاهرة، حيث تعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، طعن على إثرها المتهم المجنى عليه طعنة نافذة بسلاح أبيض "مطواة" وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.