4724 مدرسة بالشرقية تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد غدا

الشرقية - إيمان مهنى

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث تستعد نحو 4 آلاف و724 مدرسة لاستقبال مليون و940 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح محمد الرشيدي وكيل أول الوزارة، أنه تمالانتهاء من تجهيز 4 آلاف و724 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و940 ألف طالب وطالبة موزعين على 43923 فصلا مدرسيا، وذلك بعد دخول مدارس جديدة للخدمة ومدارس أخرى ضمن مبادرة حياه كريمة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك علي مستوى 20 إدارة تعليمية.

كما تم عمل بروتوكول أمنى مع مديرية أمن الشرقية، والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والإرهاب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس على أن تتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة بمعرفة السادة مديري المدارس وهى تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ ، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول اى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة.

وأوضح الرشيدي وكيل أول الوزارة، أنه تم تخصيص ارقام الموبيلات التالية 01559654399 و 01123410671 لتلقي شكوى أولياء الأمور في حالة وجود اي معوقات تعوق انتظام سير العملية التعليمية بالاضافة الي تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

وشدد علي الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة المدرسة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتقديم فقرات اذاعية عن انتصارات أكتوبر المجيدة.