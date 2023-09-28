أسباب إصابة الأطفال بالنزلات المعوية والإسهال وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد حسن عبد الستار، استشارى طب الأطفال بجامعة الأزهر، إن النزلات المعوية من أكثر الأمراض انتشارا بين الأطفال، وسببها انتقال العدوى نتيجة قلة النظافة، وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفيروسات هى أكثر أسباب النزلات المعوية شيوعا، ومنها فيروس الروتا لكن يمكن الحصول على لقاح للوقاية منها.

وأكد أن انتقال العدوى يكون من خلال ملامسة شىء ملوث ثم لمس الطعام أو الفم، وكذلك مشاركة أدوات الطعام والشراب مع شخص مريض.

وعن أعراض النزلة المعوية عند الأطفال قال الدكتور محمد حسن إنها تشمل: فقدان الشهية، الغثيان، القيء، ألم في البطن والاسهال الشديد .

وعن علاج الأطفال من النزلة المعوية قال إنه يشمل: محلول الجفاف وشرب السوائل وخاصة الماء وعندما يتوقف طفلك عن التقيؤ، يمكن تقديم كميات صغيرة من الأطعمة الصلبة، مثل: الأرز والبطاطس المهروسة والخبز المحمص والزبادي والفواكه والخضراوات.

وعن أبرز طرق الوقاية أوضح أنها تشمل الاهتمام بالنظافة الجيدة وغسل الأيدى بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام وعدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين وتقليل تناول الطعام خارج المنزل.