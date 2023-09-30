اليوم السابع
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13 اختصاصا تفصل فيها محكمة النقض وفقا للقانون.. تعرف عليها

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:00 ص
13 اختصاصا تفصل فيها محكمة النقض وفقا للقانون.. تعرف عليها محكمة النقض
أحمد إسماعيل

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تباشر محكمة النقض وفقا للقانون عدد من المهام والاختصاصات تصل إلى 13 اختصاص ، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية تلك المهام والاختصاصات .

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .

2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

12الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .

13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن  في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.

 

 


محكمة النقض

اختصاصات محكمة النقض

الطعن على الاحكام



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