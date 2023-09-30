10 سنوات إنجاز.. 12 مليارا و550 مليون جنيه بالمشروعات الخدمية فى الدقهلية

الدقهلية ــ شريف الديب

شهدت محافظة الدقهلية ، عملية تطوير فى شتي القطاعات، خلال العشر سنوات الأخيرة، وطالت عمليات التطوير كل جوانب الحياة حيث بلغت التكلفة المالية التي تم إنفاقها على المشروعات الخدمية 12 مليارا و550 مليون جنيه، في قطاعات (الإسكان - الصحة - التعليم - الكهرباء - الطرق - الشباب والرياضة - الأوقاف - هيئة مياه الشرب - مشاريع تمويل البنك الدولي).

- ففي قطاع الإسكان تم تنفيذ عدد 7 مشروعات بإجمالي عدد 8 آلاف و586 وحدة سكنية ممولة من وزارة الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و492 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ 47 مشروعا تم تنفيذها لصالح جهات أخري من قبل مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 733 مليون جنيه.

- وفي قطاع الصحة تم تنفيذ عدد 20 مشروعا بتكلفة 372 مليونا و434 ألف جنيه.

- وفي قطاع التعليم تم تنفيذ عدد 178 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و205 ملايين جنيه.

- وفي قطاع الكهرباء تم تنفيذ عدد 3 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و938 مليون جنيه.

- وفي قطاع الطرق تم تنفيذ عدد 14 مشروعا من قبل هيئة الطرق والكباري بتكلفة 2 مليار جنيه و725 مليون جنيه، بينما تم تنفيذ 28 مشروعا من قبل مديرية الطرق بتكلفة 244 مليون جنيه.

- وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ عدد 22 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه.

- وفي قطاع الأوقاف تم إنشاء عدد 147 مسجدا بتكلفة 833 مليون جنيه.

- وفي قطاع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ عدد 5 مشروعات مياه شرب وعدد 10 مشروعات صرف صحي بتكلفة إجمالية بلغت 852 مليون جنيه.

- وفي قطاع مشروعات الصرف الصحي التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والممولة من البنك الدولي تم تنفيذ عدد 4 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 1 مليار و133 مليون جنيه.