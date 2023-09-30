تعليم الدقهلية: انتهاء التجهيزات لاستقبال 1.6 مليون طالب بأول أيام العام الدراسي

الدقهلية - محمد الحبشي

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس وعمل الصيانة اللازمة لها، وذلك لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد غد الأحد.

وأضاف شعبان أن المديرية كانت قد نظمت يومًا تعريفيًا لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي بجميع مدارس المرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي والصف الأول للتعليم الفني الأسبوع الماضي، وذلك بهدف تعريفهم بفصولهم ومكان تابور الصباح المخصص لهم، ومنع تكدس أولياء أمور أمام المدارس في أول أيام الدراسة.

وأوضح، أن جميع المدارس بنطاق المحافظة والبالغ عددها 3875 مدرسة، ستبدأ العام الدراسي بكامل طاقتها في جميع المراحل التعليمية، غدًا الأحد، وتستقبل مليون و666 ألف طالب وطالبة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أنه تم إفتتاح 20 مدرسة جديدة لإستقبال الطلاب مع العام الدراسي الجديد، وستنهي أزمة ارتفاع كثافة المدارس بالمراكز الواقعة في نطاقها، وإلغاء الفترة المسائية.

وأكد أن العام الدراسي بمحافظة الدقهلية سيكون شعاره التزام وانضباط وجودة الخدمة التعليمة، مضيفا أنه وجه بتعليق لائحة الانضباط جميع المدارس لتكون معلومة للجميع.

وشدد وكيل الوزارة، على أنه سيتابع بنفسه تنفيذ كافة اللوائح المنظمة للعملية التعليمة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي شخص يقصر في أداء عمله.