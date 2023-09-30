10 سنوات إنجاز.. مزارع ومصانع وإسكان و603 مشروعات بمختلف القطاعات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ ، خلال الـ 10 سنوات تغييرات جذرية في كافة مناحي الحياة والقطاعات المتعددة، فتحولت لمحافظة الامل والمستقبل بعد أن كانت في طي النسيات، اشتهرت بالهجرة الغير الشرعية تجذب الشباب والراغبين في الهجرة الغير شرعية من محافظات مصر المتعددة سواء بالوجه القبلي أو البحري أو من دول أخرى قاطنين في مصر، فتم إنشاء العديد من المشروعات القومية.

مشروع مزرعة غليون السمكية

تم انجاز المشروع في أقل من 18 شهراً تحولت بركة غليون إلى منطقة مشروعات قومية، أقيمت المرحلة الأولى على مساحة 4 آلاف فدان، فتم الانتهاء منها ،ووضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان، وفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ل 15 ألف فرصة للصيادين والشباب وأصحاب المهن.

وتعددت المنتجات فتضم أحواض الجمبري و البوري والبلطي، والعديد من أنواع الأسماك، بالإضافة إلى المفرخات، ومحطات الرفع والصرف، وأحواض المزج، والحضانات، والمنطقة الصناعية التي ضمت مصانع الثلج والفوم والبروسيسينج، والأعلاف، وفرز وتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك

مشروع كهرباء البرلس

مشروع كهرباء البرلس ضمن المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في إنتاج الطاقة، فهي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، بقدرة 4.800 ميجا وات. ضعف إنتاج السد العالي .وتقع على مسافة 16 كيلومتراً، وحصل المشروع على العديد من الجوائز، منها شهادة إنجاز 47 مليون ساعة عمل دون حوادث وحصل على جائزة أحسن مشروع بنية تحتية، كما حصل على المركز الثاني الصاعد لجائزة مؤتمر Power Gen International لسنة 2017 م ،وتم التنفيذ بتقنية التغطيس المستخدَمة لأول مرة في مصر والمشروع خلال إنشائه وفر 9000 فرصة عمل.

مصنعان الرمال السوداء بالبرلس ببلطيم

في محافظة كفر الشيخ مصنعان لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء ، بالإضافة لموقعين آخرين ،الأول موقع تنجيم بجوار بركة غليون ومصنع الفصل بجوار محطة كهرباء البرلس، وهما تابعان للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء ، ومصنع الركاز امام قرية البنايين شرق مدينة البرلس ومصنع الفصل بملاحة منيسي يتبع الشركة المصرية للرمال السوداء.

متحف كفر الشيخ

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية متحف كفر الشيخ، الذي يقع على مساحة 6 آلاف و700 متر، ويضم أقساماً للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " قاعة بوتو "وتضم نتائج أعمال الإكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى، وهي " قاعة العرض الرئيسية "، وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي.



طريق كفر الشيخ المزدوج المرحلة الأولى بتكلفة مليار و26 مليون وسيتم افتتاحه قريبا طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه"، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 14كم، تتضمن الأعمال، 12 كوبرى علوى، بالإضافة إلى استكمال كوبرى قائم، و9 أنفاق بتكلفة مليار و26 مليونا و898 ألف جنيه،



الإسكان الاجتماعي وإنشاء تجمعين سكنيين

تم إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية بمدن وقرى المحافظة خلال ال 7 سنوات الماضية وجاري إنشاء 16 ألف وحدة سكنية بمجمعين سكنيين بمدينة كفر الشيخ ، وتم الانتهاء من 28 عمارة إسكان اجتماعي وجاري اقامة 11 برج سكني إسكان اجتماعي لحل مشكلة 18 ألف حاجز استمرت 17 سنة، وتم إنشاء 18 ألف وحدة سكنية بمجمعين سكنيين.

مشروعات حياة كريمة

عدد المشروعات ضمن حياة كريمة بمطوبس 603 مشروعات متنوعا في 12 قطاع، بنسبة تنفيذ إجمالية لكافة المشروعات 95%، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 45 مشروعاً، والمشروعات بالتربية والتعليم إنشاء 54 مدرسة، وتبطين 15 ترعة، وإقامة 26 كوبري، وإنشاء 5 مجمعات الخدمية، و 17 بالشباب والرياضة، و6 وحدات إسعاف، أما في القطاع الطبي فجرى صيانة 10 وحدات صحية، وتطوير وإنشاء 13 وحدة صحية ومركز طبي بنسبة تنفيذ 78%، وجاري العمل في 17 مشروع غاز طبيعي، و18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقني، بنسبة تنفيذ 93%، وإنشاء 5 وحدات إطفاء، وإقامة 5 مواقف، و18 مشروعات بقطاع الاتصالات، و20 مشروعات لتحسين ورفع كفاءة الكهرباء وتركيب محولات، و9 مكاتب بريد، و14 مشروعا خاصة بالتنمية المحلية، وتأهيل ورصف 96 طريقا بين قرى مركز مطوبس بنسب تنفيذ 15%.

قطاع الصحة

تم إنشاء 6 مستشفيات جديدة" بلطيم، قلين، سيدي غازي، البرلس، بيلا، مبنى الدرجة بالمستشفى العام، ومركز الأورام، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام ومبنية العيادات بجامعة كفر الشيخ، وجاري تطوير 4 مستشفيات، وتم تطوير 80 وحدة صحية، وتم القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ.

قطاع التعليم

خلال 10 سنوات اهتمت الدولة بالتعليم فتم إنشاء وتطوير 300 مدرسة، منهم فقط 54 مدرسة بقرى مطوبس ضمن حياة كريمة، مما قلل الكثافة في الفصول، والتي تراوحت بين 35 45 طالب وطالبة بالفصل الواحد.