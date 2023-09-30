10 سنوات إنجاز.. تطوير مستشفيات الشرقية ودعمها بأحداث الأجهزة الطبية

الشرقية- إيمان مهنى

طفرة حقيقة شهدتها مستشفيات محافظة الشرقية ، خلال الـ10 سنوات الماضية، من تطوير البنية الأساسية، ومدها بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير وحدات عناية مركزة وحضانات بجميع المستشفيات.

فدعمت الدولة المستشفيات، بأقسام طيبة وإدخال خدمات نوعية للمرة الأولى بالمحافظة، أبرزها جراحات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، وحدة السموم، وإدخال جراحات تغيير المفاصل، وحدة علاج الألم، وعلاج آلام الصدر، ذلك بمستشفى الزقازيق العام، بالإضافة إلي عيادة اضطرابات النوم، وعلاج التدخين بمستشفى الصدر فى الزقازيق.

كما دعمت الدولة جميع مستشفيات، بوحدات الحضانات المركزة للأطفال و زيادة أعدادها، بالزقازيق والقنايات وديرب نجم، كما تم فتح قسم علاج الأورام بمستشفيات الزقازيق العام والسعديين، وإنشاء أقسام الغسيل البريتوني لمرضى الكلى بمستشفيات ديرب وأولاد صقر.

وأقسام جراحات الأوعية الدموية في مستشفى ديرب نجم المركزي، وأقسام جراحات الوجه والفكين، فضلا عن توفير أقسام الصيدلة الإكلينيكية في 14مستشفي، وإدخال الأنسولين في قائمة الأدوية الأساسية بمستشفيات الصحة.

جهزت مديرية الصحة بالشرقية، وحدة التصلب المتعدد الجديدة بمستشفى ديرب نجم المركزي،ضمن خطة بالتوسع في مراكز ووحدات علاج مرضى التصلب المتعدد على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن المرضى والمواطنين، ونظراً لاهتمام الدولة بهؤلاء المرضى، حيث إن مرض التصلب المتعدد يسبب إعاقة مبكرة للمصابين، وتمثل الشريحة الكبرى المصابة به من الشباب.

وخلال أربع سنوات ماضية، نجحت مديرية الصحة في تنفيذ 300 ألف قرار علاج لهم، والعمليات الجراحية الكبرى وغيرها علي نفقة الدولة بقيمة مالية بلغت 376 مليون جنيه.

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ قوافل طبية علاجية للمواطنين بالمناطق النائية، بعدد 770 قافلة علاجية، وتوقيع الكشف الطبي على 187 ألفا و958 مواطنا واشتملت على العديد من التخصصات الطبية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.