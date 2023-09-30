10 سنوات إنجاز.. تبطين 700 كيلو متر من الترع فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع قطاع الري، أهمها مشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، وبلغ إجمالي ما تم تبطينه من الترع نحو 700 كم بتكلفة زادت عن مليار و 740 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت إلى أكثر من 79% تقريباً، من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها، والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونا و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألفا و29 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع.