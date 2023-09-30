10 سنوات إنجاز.. أكبر محطة كهرباء فى مصر ببنى سويف بطاقة 4800 ميجا وات

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية خلال العشر سنوات الماضية، فى كافة القطاعات الخدمية.

وفى قطاع الكهرباء نجحت الدولة المصرية فى إنشاء محطة كهرباء غياضة العملاق ة بمحافظة بنى سويف، والتى تعد واحدة من أكبر ثلاث محطات على مستوى العالم، وقد أقيمت على مساحة 500 ألف متر مربع، بطاقة 4800 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وتعمل محطة بنى سويف بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً فى الوقت الحالى، فهى الأحدث من نوعها عالمياً، بنسبة كفاءة 62 % (أقل معدل استهلاك وقود للكيلووات)، ويستخدم بها تكنولوجيا أبراج التبريد بتكثيف الهواء

وتتكون محطة كهرباء غياضة من 4 بلوكات (دورة مركبة) وكل دورة تنتج 1200 ميجا وات، ليصل إجمالى ما تنتجه المحطة 4800 ميجا وات، وكل بلوك عبارة 2 تربينة غازية و2 غلاية استعادة طاقة وتربينة بخارية.