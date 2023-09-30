10 سنوات إنجاز.. بناء 495 مدرسة جديدة فى أسيوط بتكلفة 2.2 مليار جنيه

أسيوط- فريق المحافظات

شهدت السنوات الـ 10 الأخيرة، إنجازا غير مسبوق فى التوسع فى بناء المدارس بكافة أشكالها وذلك للقضاء على التكدس الطلابى بالمدارس، وتوفير بعض المدارس فى القرى الأكثر احتياجا، والتى لا يوجد فيها مدارس ويضطر أبنائها فى التوجه يوميا الى القرى المجاورة، وعانت محافظة أسيوط على مدار سنوات كثيرة من قلة المدارس التى تبنى يوميا مما أدى إلى تكدس الفصول، وتسرب أعدا كبيرة من أبناء القرى لعدم وجود مدارس بذات القرية التى يقطنون بها ومع عام 2014 بدأت محافظة أسيوط فى التوسع فى بناء المدارس حتى تمكنت من الانتهاء من بناء 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم بالإضافة الى التوسع فى مدارس التعليم الفنى والتكنولوجى.

ومن جهته قال المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط، أن الدولة توسعت فى بناء المدارس بشكل كبير مع توجه القيادات السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء مدارس جديدة لخدمة طلاب الصعيد، وطلاب محافظة أسيوط.

وأشار مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط، أن إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلغت 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى مجال التعليم.

وأكد عبد الفتاح أن الدولة خلال هذا العام أيضا نفذت عدد كبير من المدارس المختلفة بدءا من مرحلة التهميدى حتى الثانوية العامة، وذلك فى إطار خطتها للتوسع فى بناء المدارس فضلا عن عمليات الصيانة التى تتم لعدد كبير من المدارس فى 11 مركز بدءا، كما تم إنشاء مدرستين رسميتين للغات منهم مدرسة تم افتتاحها هى مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب، والتى تم انشاؤها على مساحة 4387 متر بإجمالى 56 فصل دراسى، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية، والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13مليونا و880 ألف جنيه ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط، والتى يجرى انشاؤها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية التجريبية، واللغات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وذلك ضمن الحلول العاجلة التى تم وضعها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب، وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية.

وأكد عبد الفتاح أن إجمالى المدارس التى تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى مبادرة «حياة كريمة» بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالى عدد فصول 1227 فصلا دراسيا.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن الدولة وضعت محافظات الصعيد على قائمة أولوياتها وتوسعت فى بناء المدارس كما وكيفا وأقصد بالكمى هو عدد المدارس فى محافظة أسيوط التى تم إنشائها، أما الكيفى فهى نوعية المدارس التى تم إنشائها لمواكبة التطور العلمى، والتكنولوجيا ومنها المدرسة اليابانية، ومدارس النيل الدولية، وعدد من المدارس الدولية الخاصة مما ساهم فى رفع مستوى العملية التعليمية بمحافظة أسيوط بشكل كبير بالإضافة الى بعض المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية وهو هو ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم الفنى منها مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الثانوية، وعدد من المدارس التكنولوجية والمدرسة الفندقية ـ ومدرسة تابعة لإحدى شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات.

وأكد محافظ أسيوط أن إجمالى عدد المدارس التى تم انشاؤها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالى عدد 1228 فصلا دراسيا بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالى مشروعات المدارس التى تم تنفيذها بمحافظة أسيوط فى الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالى عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.

وأشار سعد، إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسى للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا كما أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة، والتجريبية.

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