محافظ أسيوط يتفقد إنشاء 9 عمارات سكنية "البيت الريفي المطور" ضمن "حياة كريمة"

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية ( البيت الريفي المطور ) بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، حيث استكمل المحافظ جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد أعمال إنشاء عدد 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم والتى يجرى انشائها للأسر الأولى بالرعاية من سكان قرى مركز ساحل سليم وذلك بإرتفاع 4 أدوار لكل عمارة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليونا و500 ألف جنيه وتفقد المحافظ بعض الوحدات السكنية مشيدا بجودة الاعمال وأعمال التشطيبات النهائية بها.

ووجه محافظ أسيوط، بضرورة التنسيق بين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات الجارى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.