10 سنوات إنجاز.. افتتاح مستشفى الجراحات الجديد وصدر طنطا الجامعى

الغربية – مصطفى عادل

يحظي القطاع الصحي فى مصر باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يوليه اهتماما كبيرا بهدف تقديم خدمات طبية للمواطنين، وحرصه على إحداث تطور فى القطاع الصحي والمستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشهدت محافظة الغربية عدة إنجازات فى القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، بإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة، ضمن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي.



مستشفى الجراحات الجديد بطنطا تضم 700 سرير و68غرفة عناية مركزة.

ومن بين إنجازات الرئيس السيسي فى القطاع الصحي بالغربية، إنشاء مستشفى الجراحات الجديد والتي تضم أكثر من 700 سرير و68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، بالإضافة إلى غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، و21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وقاعات المحاكاة.

كما يضم المستشفى أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية وأحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل على أعلى تقنية.

كما تم تجهيز المستشفى بأحدث النظم المعلوماتية والإنترنت لنقل المعلومات بين غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات.



مستشفى صدر طنطا الجامعي الجديد

تعد مستشفى صدر طنطا الجامعي الجديد، من أهم وأكبر الصروح الطبية التي تم إنشاؤها فى عهد الرئيس السيسي والتي تعد من أهم وأكبر المستشفيات التخصصية التى أقيمت مؤخرا داخل جامعة طنطا وعلى مستوى محافظات وسط الدلتا، موضحا أن هذا الصرح الطبى مقام على مساحة 500م2، وتتكون من 6 طوابق بطاقة 102 سرير، بالإضافة إلى 15 سرير عناية مركزة.

وتضم أحدث أجهزة التنفس الصناعى والصدمات، ووحدة مناظير بالموجات فوق الصوتية.



مستشفى طنطا العام الجديد صرح طبي عملاق على مساحة 13ألف م2

يُعد مستشفى طنطا العام الجديد طفرة ونقلة كبيرة فى القطاع الصحي، إذ أن المستشفى ستخدم آلاف المرضي من أبناء المحافظة، وستساعد فى تخفيف الضغط على مستشفى المنشاوى بطنطا، لتكون اضافة قوية للقطاع الصحى بالغربية فى إطار الجمهورية الجديدة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتُقام المستشفى على مساحة 13100 م2 وتتكون من أرضى و4 طوابق علوية وتتسع لـ335 سرير، بتكلفه إجماليه 567 مليون جنيه.

وتضم أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوى، قسم العلاج الطبيعى، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزى، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجى، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" ذلك إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى



إنجاز 85% من مستشفى السنطة الجديدة على مساحة 4800م2

يعد مستشفى السنطة الجديدة إضافة قوية فى القطاع الصحي بمركز السنطة، بعد هدم المستشفى القديم وإقامة المستشفى الجديد على أحدث النظم لتقديم خدمات صحية أفضل للمرضى على مساحة 4800 م2 بإجمالى تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 85%، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة إلى جانب "5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ".



تنفيذ 90% من الأساسات العميقة لمستشفى 900900بالمحلة

أنجزت الشركات المنفذة لمشروع مستشفى 900 900 بالمحلة الكبرى التابع لجامعة طنطا من تنفيذ 90 % من الأساسات العميقة على كامل مسطح المستشفى.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتنفيذ دور"البدروم" على كامل مسطح الأرض بإجمالي مساحة 13 ألف متر، ويشتمل على قسم التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة والصيدلية العامة، وقسم الأشعة التشخيصية بجميع تخصصاتها وقسم المعامل الطبية.

ويقام المستشفى على 3 مراحل، الأولي إقامة مبنى "B2" بعدد 7 أدوار ويشمل العيادات الخارجية وقسم الجراحة وقسم الطوارئ وقسم الجراحة والعناية المركزة والإقامة الداخلية بإجمالي 200 سرير، إضافةً إلى عدد من الفصول الدراسية وغرف المحاضرات وغرف إدارية وأعضاء هيئة تدريس والخدمات المكلمة.

وتتجاوز تكلفة الإنشاء مليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مبانٍ رئيسية بطاقة استيعابية 600 سرير، و30 غرفة عناية مركزة، ويتم تمويلها بالجهود الذاتية من خلال المشاركة المجتمعية.