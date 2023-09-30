10 سنوات إنجاز.. إنشاء 547 مدرسة والقضاء على الكثافة الطلابية في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

التعليم واحدة من اهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا الأمر ظهر جليا خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس من أجل القضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية كما ان بناء المدارس أستهدف القرى الأكثر إحتياجا

وفى هذا القطاع شهدت محافظة سوهاج بناء وصيانة عدد كبير من المدارس بمختلف مراحل التعليم بكافة أرجاء المحافظة لخدمة المجتمع السوهاج ونبدأ من الاحدث حيث شهد هذا العام دخول 19 مدرسة جديدة الخدمة توفر 333 فصل بتكلفة 225 مليون جنيه بالإضافة إلى صيانة 97 مدرسة بتكلفة 120 مليون جنيه صرح بذلك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

أضاف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن إجمالى عدد المدارس الجديدة التى تم إنشاؤها بمختلف مدن وقرى المحافظة خلال السنوات السابقة شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و 945 مليون جنيه، بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه .

ومن هذا المنطلق أكدت هيئة الأبنية التعليمة بسوهاج برئاسة المهندس أحمد محمود حسن مدير عام الهيئة أن المدارس الجاهزة لدخول الخدمة هذا العام بلغت 19 مدرسة بإجمالى 333 فصل دراسى وبتكلفه إجمالية بلغت 225 مليون جنيه.

وهناك مدارس جارى العمل بها بلغ عددها 25 مدرسة بإجمال 347 فصل دراسى وبتكلفه بلغت 139 مليون جينه وإستمرار للجهود بالتطوير المستمر للعملية التعليمة فتم عمل صيانة شاملة 58 مدرسة وصيانه شاملة جار العمل بها داخل 16 مدرسة بإجمالى 104 مليون جنيه، وهناك صيانة عاجلة تمت لعدد 22 مدرسة بتكلفه 16 مليون جنيه ، وهناك صيانة عاجلة لمدرسة واحدة ضمن التكلفه ليصبح عدد المدارس اللتى تم تطويرها 97 مدرسة بإجمالى تكلفه 120 مليون جنيه.