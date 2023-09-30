10 سنوات إنجاز.. إنشاء 294 مدرسة بإجمالى 3 مليارات و663 مليون جنيه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حظى قطاع التعليم بمحافظة المنوفية ، باهتمام كبير خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغ قيمة الاستثمارات 3 مليارات و667 مليون جنيه لإنشاء 294 مدرسة بإجمالي 4 آلاف و912 فصلا دراسيا وصيانة ورفع كفاءة 280 مدرسة.

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ 3 مليارات و667 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم و"منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في 10 سنوات إنجاز.