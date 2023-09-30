اليوم السابع
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10 سنوات إنجاز.. إنشاء 294 مدرسة بإجمالى 3 مليارات و663 مليون جنيه بالمنوفية

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:05 م
10 سنوات إنجاز.. إنشاء 294 مدرسة بإجمالى 3 مليارات و663 مليون جنيه بالمنوفية مدارس
المنوفية - محمد فتحى

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حظى قطاع التعليم بمحافظة المنوفية، باهتمام كبير خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغ قيمة الاستثمارات 3 مليارات و667 مليون جنيه لإنشاء 294 مدرسة بإجمالي  4 آلاف و912  فصلا دراسيا وصيانة ورفع كفاءة 280 مدرسة.
 
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع  بالمحافظة  بلغ  3 مليارات و667 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم و"منحة بنك الاستثمار الأوروبي " ، بهدف  التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في 10 سنوات إنجاز.
 
 
 
 
 

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