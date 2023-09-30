10 سنوات إنجاز.. إنشاء 19 ألف وحدة سكنية وتخصيص 17 فدانا أخرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حظيت محافظة كفر الشيخ، بدعم كبير من قبل الدولة خاصة في قطاع الإسكان، فبعد أن كانت المحافظة معدومة من الوحدات السكنية، لعدم وجود ظهير صحراوي لها، وأصبح هناك وفرة كبيرة، وينتظر الأهالي طرح أكثر من 19 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها، ضمن تطوير عواصم المحافظة، فتم إنجازها خلال 10 سنوات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فتم إنشاء التجمع السكني الأول على مساحة 31 فدانا، لإقامة 30 عمارة سكنية، تضمهم 2880 وحدة سكنية، لإقامة 14 ألف وحدة سكنية، مساحة العمارة 910 أمتار، وتضم 60 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، كما يضم التجمع السكني مسجدا يتسع لـ 500 مصلي، مساحته 750مترا، ووحدة صحية على مساحة 600 متر، وسوق و8 محلات على مساحة 200 متر.

والمجمع السكني الثاني، على مساحة 185 فدانا، لإقامة 133 عمارة، ويضم المجمع السكني، مسجد يسع لـ 1000 مصلي، ومخبزين ومحلات تجارية، و6 أسواق، ووحدة صحية على مساحة 600 متر، وحضانة على مساحة 230 متر.

كما تم الانتهاء من إنشاء 1406 وحدة سكنية غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي" تحيا مصر"، لوزارة الإسكان بجميع المحافظات، والتي يتم طرحها وتوزيعها على المواطنين المستفيدين من المشروع بنطاق المحافظة، وتم الانتهاء من بناء 28 عمارة سكنية بواقع مرحلة أولى 565 وحدة سكنية، وتم تسليم 350 وحدة سكنية منها، وجاري الانتهاء من تشطيب 841 وحدة سكنية أخرى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وتضم 9 عمارات و11 برجًا سكنيًا عبارة عن أرضي و 10 طوابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع غرب مدينة كفر الشيخ، 1406 شقق سكنية كمرحلة أولى، والمحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تبذل قصارى جهدها لإتمام هذا العمل بسرعة وإنجاز، وتقديم عمل عظيم يليق بأبناء المحافظة.

وتم تخصيص 6 قطع أراض أخرى بهدف إقامة تجمعات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية مباشرةً ونولي هذا التوجيه رعاية كاملة ونقوم على خدمته بأفضل ما يكون، وسيتم بناء وحدات سكنية جديد على النحو التالي في كل من موقع الإنتاج الحيواني بقرية محلة موسى بمركز كفر الشيخ لمساحة 10 أفدنة، وعزبة الصناع 6 أفدنة ونصف، وقرية روينة 4 أفدنة، إضافةً إلى ذلك سيتم البناء على مساحة 17 فدان باقي مساحة غرب كفر الشيخ.