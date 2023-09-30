10 سنوات إنجاز.. إنشاء وصيانة 828 مدرسة تضم 14 ألفا و605 فصول فى الغربية

شهدت محافظة الغربية، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى الفترة من يناير 2014 وحتى 30 سبتمبر 2023 إنجازات فى قطاع التعليم على مستوى المحافظة، شملت إنشاء مدارس جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب، منها إقامة مدارس جديدة بقرى حياة كريمة بمركز زفتى، ومدارس أخرى فى باقى المراكز كما شملت أيضا إجراء الصيانة الشاملة لعدد من المدارس واستلامها ودخولها الخدمة، وأيضا عمل صيانة شاملة لعدد من المدارس بقرى حياة كريمة.

وبلغ عدد مشروعات المدارس التى تم استلامها والانتهاء منها 397 مدرسة بعدد 6219 فصل بتكلفة 2195.66 مليون جنيه، وبلغ عدد المشروعات التى تم استلامها ضمن مبادرة حياة كريمة بزفتى 34 مدرسة بعدد 453 فصلا بتكلفة 2383.32 مليون جنيه باجمالى 431 مدرسة بعدد 6672 فصلا بتكلفة 2383.32 جنيه.

وبلغ عدد مشروعات الصيانة الشاملة بالمدارس 348 مدرسة بعدد 7167 فصلا بتكلفة 418.43 مليون جنيه، وبلغ عدد مشروعات الصيانة الشاملة التى تم استلامها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى 49 مدرسة بعدد 766 فصلا بتكلفة 45.15 مليون جنيه، بإجمالى 397 مدرسة بعدد 7933 فصلا بتكلفة 463.58 مليون جنيه.

وبلغ الاجمالى العام المشروعات 828 مشروعا بعدد 14605 فصول بتكلفة 2846.9 مليون جنيه.