10 سنوات إنجاز.. إحياء طريق الكباش وترميم المعابد والمقابر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت محافظة الأقصر ، على دعم كبير فى 10 سنوات من الإنجاز ، حيث تم على مدار السنوات الماضية دعم القطاع الأثرى والسياحى بصورة كبيرة بالعمل فى ترميمات وتطوير كافة المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة، بجانب أكبر مشروع قومى تم إفتتاحه بحضور الرئيس السيسي وهو مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى.

شهد قطاع المشروعات الأثرية بمحافظة الأقصر عدد كبير من المشروعات والإكتشافات الأثرية المختلفة التي أبهرت العالم أجمع، وعلى رأسها المشروع القومى للكشف عن طريق الكباش الذي يربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر بطول 2700 متر، وتم تنظيم إحتفالية ترويجية والحضارية بحضور الرئيس السيسي فى مدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، وتم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

كما شملت المشروعات الأثرية القومية بالأقصر العمل المشروع الأهم لإنهاء ترميم 48 كبش داخل معابد الكرنك داخل فناء المعبد وذلك فى الجهة الشمالية، بجانب مشروع ترميمات أعمدة صالة الأعمدة الكبرى فى معابد الكرنك، والذي تم بأيدي مصرية خالصة لأكثر من 65 من فريق الترميم والأثريين والعمال فى الأقصر، وهو المشروع الذي يتم العمل فيه بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قام فريق الترميم والعمال والأثريين بمهمة قومية تتواصل يومياً بأيادي مصرية فى الصالة التاريخية الأهم فى معابد الكرنك، حيث أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم كافة أعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، موضحاً أن أعمال تطوير صالة أعمدة الكرنك حولتها لتحفة فنية بظهور ألوانها أمام السياح.