وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد عددا من المدارس ويطمئن على جاهزيتها لبدء الدراسة

الإسماعيلية : السيد فلاح - صبري غانم

أجرى الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم السبت جولة تفقدية لزياره عدد من مدارس التعليم العام مع أول أيام العام الدراسي الجديد، للتأكد منجاهزيتها للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وتفقدا خلالها مدارس الجيل الجديد الرسمية لغات والسلام الرسمية لغات والشهيد محمد الأتربي الإعدادية بنين والجلاء الابتدائية وعاطف بركات الابتدائيه والشهيد مصطفى الخياط الرسمية لغات والإعلام الرسمية المتميزة لغات.

ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد بمختلف المراحل الصفوف الأولي حسب الجدول المعتمد حيث أنه من حيث تستقبل مدارس المحافظة وعددها 1042 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من 376 ألف طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

وتم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول.

كما تم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.