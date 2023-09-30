اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية: مصر كانت نجما ساطعا فى مجال الإصلاح الاقتصادى بعد 2016

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:11 م
وزير المالية: مصر كانت نجما ساطعا فى مجال الإصلاح الاقتصادى بعد 2016 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023 نستطيع أن نقسمها إلى 4 فترات، مؤكدا أن 30 يونيو 2013 كانت نقطة فارقة.
 
أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد عاني من الأثار السلبية مثل التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو، معقبا: "الاقتصاد بياخد فترة علشان مش قادر فى الانطلاق حتى 2016 ".
 
أوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن "الإصلاح الاقتصادي مش سهل وله آلام، والمعظم تخوف من هذا.. حيث كان هناك اجتماع يجمع المسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية وكانت الغالبية متخوفة من أثاره وآلامه، لكن الرئيس قال لابد إن يكون هناك إصلاح اقتصادي علشان نخرج الآثار دي ..والرئيس اخد القرار وتحمل الشعب المصري للخروج من هذا الوضع الذى كنا نعاني منه".
 
واصل: "بالفعل حصل وبدنا نتحرك ونشوف الآثار ونشوف معدلات نمو وانخفاض بطالة وتخضم وتوافر السلع واستقرار في أسعار السلع وبدأ العالم يتكلم عن مصر حتي أصبحت نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي، لأن كل المؤشرات ماشية في اتجاه إن الدولة تعوض ما حدث في السنوات الماضية".
 

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط: حققنا 16 مشروعا خلال 3 سنوات مضت رغم تقلص الاستثمارات عالميا

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:07 م

هالة السعيد: نسعى لجعل اقتصاد مصر أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:59 م

هالة السعيد: المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسى غير مسبوق الفترة الماضية

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:57 م

وزيرة التخطيط بمؤتمر حكاية وطن: نسعى إلى 7 – 8% معدل نمو مستدام

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:57 م

وزيرة التخطيط: مصر قفزت 19 مركزا فى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:56 م

وزيرة التخطيط: قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا معدل نمو 6.6%

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:55 م

هالة السعيد: الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يحقق توازنا ويحمى عمالنا

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:53 م

وزيرة التخطيط: عملنا على رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:52 م

وزيرة التخطيط: لأول مرة فى مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:51 م

وزيرة التخطيط: كثفنا الاستثمارات العامة وتؤكد: زادت لـ1.50 تريليون جنيه

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:49 م

وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة فى تبنى الأجندة التنموية للأمم المتحدة

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة