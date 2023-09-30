وزير المالية: مصر كانت نجما ساطعا فى مجال الإصلاح الاقتصادى بعد 2016

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023 نستطيع أن نقسمها إلى 4 فترات، مؤكدا أن 30 يونيو 2013 كانت نقطة فارقة.

أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد عاني من الأثار السلبية مثل التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو، معقبا: "الاقتصاد بياخد فترة علشان مش قادر فى الانطلاق حتى 2016 ".

أوضح ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن "الإصلاح الاقتصادي مش سهل وله آلام، والمعظم تخوف من هذا.. حيث كان هناك اجتماع يجمع المسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية وكانت الغالبية متخوفة من أثاره وآلامه، لكن الرئيس قال لابد إن يكون هناك إصلاح اقتصادي علشان نخرج الآثار دي ..والرئيس اخد القرار وتحمل الشعب المصري للخروج من هذا الوضع الذى كنا نعاني منه".

واصل: "بالفعل حصل وبدنا نتحرك ونشوف الآثار ونشوف معدلات نمو وانخفاض بطالة وتخضم وتوافر السلع واستقرار في أسعار السلع وبدأ العالم يتكلم عن مصر حتي أصبحت نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي، لأن كل المؤشرات ماشية في اتجاه إن الدولة تعوض ما حدث في السنوات الماضية".