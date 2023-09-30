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وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:23 م
وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: هناك فجوة وعجز على مدار 43 سنة فى مصروفاتنا وإيراداتنا، والعجز كل سنة موجود ويضاف إلى الدين ليس من اليوم ويمكن اليوم يتم بناء بنية تحتية.
 
وأضاف: خلال 43 سنة مضت ما عدا دول حرب الخليج التى رفعت منها الديون وأكثر سنوات عملنا فيها عجز كانت 2013 / 2012، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل وبرغم كوفيد نزل العجز صحيح هذا العام متأثرين لأن أسعار الفائدة المحلية والعالمية عالية وسنبدأ في النزول مرة  أخرى في 2024.

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