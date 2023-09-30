وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: هناك فجوة وعجز على مدار 43 سنة فى مصروفاتنا وإيراداتنا، والعجز كل سنة موجود ويضاف إلى الدين ليس من اليوم ويمكن اليوم يتم بناء بنية تحتية.
وأضاف: خلال 43 سنة مضت ما عدا دول حرب الخليج التى رفعت منها الديون وأكثر سنوات عملنا فيها عجز كانت 2013 / 2012، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل وبرغم كوفيد نزل العجز صحيح هذا العام متأثرين لأن أسعار الفائدة المحلية والعالمية عالية وسنبدأ في النزول مرة أخرى في 2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة