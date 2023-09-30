اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 05:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر حكاية وطن: لدينا علاقات وثيقة مع مؤسسات عالمية

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:48 م
وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر حكاية وطن: لدينا علاقات وثيقة مع مؤسسات عالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى: "لدينا علاقات وثيقة مع المؤسسات العالمية ويوجد تنسيق على مستوى متقدم وفقا لدراسات متقدمة"، متابعة: "العالم أصبح مرتبط بشكل كبير.. والدولة تسعى إلى خلق جسور مع العالم الخارجي من خلال شراكات دولية متعددة منذ 2014، حيث شهدنا تحولا في علاقة مصر مع المؤسسات الدولية والشراكات الثنائية في إطار تعزيز الدبلوماسية ودفع جهود التعاون الدولي لدعم الأجندة الوطنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة. 
 
وأضافت الوزيرة، خلال كلماته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعمل على تعظيم الاستفادة، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، وتحسين إدارة التعاون بشكل فعال من خلال استغلال المنح التنموية ومبادلة الديون في إطار الأدوات المتعددة لتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية".
 

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: "إحنا بنصلح مسار صعب قوى.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى"

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:17 م

الرئيس السيسي لوزيرى التخطيط والمالية: كان فيه حوار وطني كنت أتمنى مشاركتكما به

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:14 م

الرئيس السيسي: لازم نعرف الناس الوضع الاقتصادى.. والدولة تدخلت لحل الأزمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:03 م

الرئيس السيسي للمصريين: اصمدوا.. وحولوا الظروف القاسية إلى منحة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:58 م

الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي"

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:58 م

الرئيس السيسي: حالة عدم الاستقرار قبل 2013 جابت البلد على الأرض

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة