وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر حكاية وطن: لدينا علاقات وثيقة مع مؤسسات عالمية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى: "لدينا علاقات وثيقة مع المؤسسات العالمية ويوجد تنسيق على مستوى متقدم وفقا لدراسات متقدمة"، متابعة: "العالم أصبح مرتبط بشكل كبير.. والدولة تسعى إلى خلق جسور مع العالم الخارجي من خلال شراكات دولية متعددة منذ 2014، حيث شهدنا تحولا في علاقة مصر مع المؤسسات الدولية والشراكات الثنائية في إطار تعزيز الدبلوماسية ودفع جهود التعاون الدولي لدعم الأجندة الوطنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلماته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعمل على تعظيم الاستفادة، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية، وتحسين إدارة التعاون بشكل فعال من خلال استغلال المنح التنموية ومبادلة الديون في إطار الأدوات المتعددة لتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية".