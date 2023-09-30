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وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر حكاية وطن: الشراكات الدولية تدعم توطين الصناعة

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:04 م
وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر حكاية وطن: الشراكات الدولية تدعم توطين الصناعة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "لدينا برنامج شامل لتمويل الإسكان الاجتماعي وهو من أهم مشروعات البنك الدولي". 
 
وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها في مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة: "الشراكات الدولية تعمل على توطين الصناعة وليس فقط لتنفيذ المشروعات.. وهناك نظام مميكن لمتابعة المشروعات ويتم الأمر بشكل دوري لتذليل أي معوقات.. ويتم إتاحة كل البيانات الخاصة بالشركاء الدوليين ويتم توثيقه في المنصات العالمية".

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