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وزيرة التخطيط: قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا معدل نمو 6.6%

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:55 م
وزيرة التخطيط: قبل الأزمة الروسية الأوكرانية حققنا معدل نمو 6.6% الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن إن مصر حققت معدل نمو 6.6 قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبل أن يشهد العالم أزمات سلاسل الإمداد.
 
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
 
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
 
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

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