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هالة السعيد: نسعى لجعل اقتصاد مصر أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:59 م
هالة السعيد: نسعى لجعل اقتصاد مصر أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن الدولة تسعي لأن يكون الاقتصاد الوطني أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن الدولة عملت على مجموعة كبيرة من الإجراءات من أجل دعم القطاع الخاص مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض القوانين وإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وهو ذراع استثماري للدولة المصرية، ودوره خلق ثروات للأجيال القادمة.
 
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في جلسة "الاقتصاد"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإرادة"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "من يراقب عمل الصندوق.. وسائل التواصل الاجتماعي أنها بيتكلم عن أنه صندوق مغلق بلا رقابة.. ويراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقبين المعتمدين لدي البنك المركزي.. وله جمعية عمومية ويضم 7 قامات علمية وعملية وهم فخر.. ويتم يتم تطبيق معايير الحوكمة الدولية.. والصندوق أنشئ مجموعة من الصناديق الفرعية في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على مجموعة من المشروعات مثل مشروع تطوير مجمع ميدان التحرير، أو أرض القرية الكونية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم استعراض كل المشروعات التي تم تنفيذها من قبل الصندوق، خلال الفترة الماضية".

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