نشرة الحوادث.. ضبط 225 قضية مخدرات وكشف المتهمين في سرقة مصنع القطامية

كتب إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في شن حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، تمهيدا لتقديمهم للعدالة.

حملة مكبرة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (225) قضية مخدرات و(67) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (62236) حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

سرقة مصنع بالقطامية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 متهمين في واقعة سرقة مصنع بالقطامية ودخولهم ملثمين وقيامهم بالتعدى على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة)، وتبين أن مدير حركة السائقين هو المتهم الرئيسي في الواقعة.

ضبط المتهم بغسل 25 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسجل لقيامه بالنصب علي المواطنين بزعم توظيف أموالهم في مبالغ وقيامه بغسل هذه الأمول والتي وصلت ل 25 مليون جنيه.

ضبط تجار عملة بالنزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" – مبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

قاذف قنابل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة ملاكى قيادة (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو "لاذ هارباً ") حال ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ( 4 رشاش – 8 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وحدة قاذف قنابل – 2 طبنجة - 2 قنبلة يدوية - 27 خزينة خاصة بالأسلحة المضبوطة - تليسكوب – 7063 طلقة نارية مختلفة الأعيرة).

وفيما تم تحديد مكان هروب المتهم وضبطه في الإسكندرية.

سرقة دراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من، خفير ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية)، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم اخر.