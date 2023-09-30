نتائج مسابقة "أدب الخيل" بمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، مجسمات "حصان جامح" جوائز الفائزين في مسابقة أدب الخيل ب مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27 بأرض الفروسية ببلبيس.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة الأدب للخيل غير المسجلة مبتدأ، حيث فاز الحصان ريان أبو باشا بالمركز الأول والحصان رشاش هتلر بالمركز الثاني والحصان فرفشة بالمركز الثالث والحصان دنانير راشد بالمركز الرابع والحصان أم شيماء بالمركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل المسجلة مبتدأ بفوز الحصان مفيش منها بالمركز الأول و الحصان مستر بوتشي بالمركز الثاني والحصان طوفان بالمركز الثالث والحصان تربو بالمركز الرابع، وجاء الحصان سابح البطران في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل بطل الأبطال مسجل بفوز الحصان مالك أبو علام بالمركز الأول والحصان زاخر بالمركز الثاني والحصان الشيخ بدوي بالمركز الثالث والحصان عدنان أبو عيدة بالمركز الرابع وجاء الحصان مرزوق أبو غنيم في المركز الخامس.

وجاءت نتيجة مسابقة الأدب للخيل بطل الأبطال غير المسجل بفوز الحصان مفيش فايدة بالمركز الأول و الحصان عطر الدبوس بالمركز الثاني والحصان عداد الدبوس بالمركز الثالث والحصان جون سينا بالمركز الرابع وجاء الحصان كوين أبو بريش في المركز الخامس.

شهدت فعاليات تسليم جوائز بطولة أدب الخيل تكريم أعضاء لجنة الحكام بمنحهم دروعا تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديرا لآدائهم المتميز، ليقوموا بدورهم بإهداء محافظ الشرقية درعا تذكاريا تسلمه نائب المحافظ والذي جاء عرفانا بدور المحافظ الفعال في رعايه المهرجان والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وذلك في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية.