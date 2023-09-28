108 أجاويد يتنافس على لقب "جمال الخيل" بمهرجان الشرقية للخيول العربية

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت اليوم الخميس مسابقة جمال الخيول العربية أولى فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الـ 27، المقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحضور محبى الخيول العربية مربين من مصر والدول العربية.

ويتنافس فى مسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية للخيول العربية، 108 أجاويد، مقسمين على 14 مجموعة تأهيلية ، تضم المسابقة 6 بطولات.

وافتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمس مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة فى دورته الـ 27 والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية وزارت السياحة والآثار والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى.

وأكد أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يشهد تطورا كبيرا كل عام ويظهر ذلك جليا فى الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركة فى الحضور الأمر الذى يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد اسمه كملتقى سنوى عالمى يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.