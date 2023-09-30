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معيط: 54 دولة أفريقية لم تنج واحدة فيها من انخفاض قيمة عملتها أثناء كورونا

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:17 م
معيط: 54 دولة أفريقية لم تنج واحدة فيها من انخفاض قيمة عملتها أثناء كورونا الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 54 دولة أفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها أثناء أزمة كورونا، متابعا: "الدولة واصلت العمل خلال جائحة كورونا ولم تتوقف المشروعات". 
 
وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي: "خرج من مصر 23 مليار دولار خلال أسابيع معدودة وهو ما ضغط على الدولة بشكل كبير.. في ظل ارتفاع أسعار عالمية فيما يخص سعر برميل البترول أو طن القمح مما أضاف أعباء جديدة على المالية العامة للدولة خلال جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية".
 
 

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