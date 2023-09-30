مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل ومينى باص ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 آخرين، وجرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي.