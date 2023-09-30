مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نصف نقل بطريق الريكو التابع لمركز حوش عيسى بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن مصرع "عمر.ر.ا" 60 سنة وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.