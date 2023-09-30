اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:05 ص
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم جانب من الحادث
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل كوبري الواسطى بطريق الفيوم بني سويف، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بني سويف أسفل كوبري الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن السيارة إصطدمت بقوة في الرصيف وهو ما تسبب في إنقلابها، وأسفر الحادث عن مصرع مواطن، وإصابة 14 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

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