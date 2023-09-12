اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

انفجار الإطار وراء حادث سيارة ميكروباص ومصرع شخص وإصابة آخرين فى أبو النمرس

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:43 ص
انفجار الإطار وراء حادث سيارة ميكروباص ومصرع شخص وإصابة آخرين فى أبو النمرس حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث اصطدام سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الزراعى، مما أسفر عن مصرع شخص، إصابة آخرين فى منطقة أبو النمرس، وتبين أن إطار السيارة تعرض للانفجار، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يد السائق، واصطدامها بسور جراج.

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وتم إزالة آثار الحادث، ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مرورى بطريق أسيوطا لزراعى فى أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن سيارة ميكروباص اصطدمت بسور جرار، بطريق أسيوط الزراعى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.


حادث تصادم

حادث سيارة ميكروباص

طريق أسيوط الزراعي

أبو النمرس

امن الجيزة

حادث أبو النمرس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة