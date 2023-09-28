ضبط مسجل قتل عاملًا خلال مشاجرة في المحلة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات باستقبالها (عامل، سبق اتهامه فى 9 قضايا متنوعة ، مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى وتوفـى متأثراً بإصابته.

بالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى اتهموا (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذت الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.