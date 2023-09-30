اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 11:37 م
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مصرع شاب داخل منزله بمركز إيتاى البارود بالبحيرة فى ظروف غامضة

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:17 م
مصرع شاب داخل منزله بمركز إيتاى البارود بالبحيرة فى ظروف غامضة جثه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة إثر إصابته بجروح متهتكه بالرأس وكدمات  بالوجه والجسم داخل منزله فى ظروف غامضة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص  تبين مصرع " م. ر.ع" داخل منزله بمركز ايتاى البارود بالبحيرة ، وتم نقل جثمان المتوفى  إلى ثلاجة حفظ الموتى  بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابه العامه.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
 

مصرع شاب

محافظة البحيرة

ايتاى البارود

مستشفى ايتاى البارود

حوادث البحيرة



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