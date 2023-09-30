مدارس الغربية تستقبل طلابها بالحلوى وأعلام مصر في أول أيام الدراسة.. صور

الغربية مصطفى عادل

استقبلت مدارس محافظة الغربية، التلاميذ بحالة من الفرحة والسعادة في أول أيام لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وحرص المدرسين، على استقبال الأطفال بتوزيع الحلوى عليهم، كنوع من رسم الفرحة على وجوهه الأطفال القادمين برفقة اولياء امورهم للمدرسة في أول أيام الدراسة.

والتزم الأطفال بالزي المدرسي مع بداية الدراسة، وجهزت المدارس الفصول بالبالونات والرسومات لاستقبال الأطفال

وانطلقت الدراسة اليوم داخل 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني، بإجمالى عدد الطلاب 303291 طالب.

ووجه وكيل الوزارة على حسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد على الاشراف، وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعًا.

وأكد تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم واماكنهم.

ووجه أيضا بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع اي اموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب.

وشدد، على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجها بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات المعنية لرفع أية اشغالات في محيط المدارس، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقاً مكللا بالنجاح والتوفيق.