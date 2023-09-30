اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 10:10 م
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محور "30 يونيو" شريان جديد للتنمية والطريق التبادلى الموازى للقناة.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:53 م
محور "30 يونيو" شريان جديد للتنمية والطريق التبادلى الموازى للقناة.. صور محور 30 يونيو
الإسماعيلية: السيد فلاح

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خاضت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية الكبرى، شملت العديد من القطاعات المختلفة في آن واحد، وكان نصيب محافظة الإسماعيلية نصيبًا كبيرًا، من تلك المشروعات في الكثير من القطاعات.

ويعد محور 30 يونيو، واحد من المشروعات العملاقة التي تضاف إلى شبكة الطرق القومية فى إطار خطط الدولة التنموية، وهو يربط بين محافظات القناة ومحافظات الدلتا "الدقهلية والشرقية ودمياط"، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية عام 2019، ويعد من أكبر المشروعات القومية بمحافظات القناة، كما يعد الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس، فهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا، وكل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات"، ويشمل 11 كوبرى رئيسى و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات، بطول 210 كم، ويختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة لتصبح 75 دقيقة، وبدأ تنفيذ المشروع فى فبراير 2015 وتم انتهاؤه فى نوفمبر 2019 بتكلفة 5.212 مليار جنيه.

وكان الهدف من تنفيذ المحور هو خلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، كما أنه محور النقل الأساسي الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ "شرق وغرب بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، والعريش، وخليج السويس" ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة، مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية.

محور 30 يونيو (1)
محور 30 يونيو (1)

 

محور 30 يونيو (2)
محور 30 يونيو (2)

 

 


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