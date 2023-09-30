محافظ الأقصر يوافق على تخفيض درجات تنسيق الإعدادية بمدارس الثانوية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، عن موافقة المستشار محافظ الأقصر على تخفيض درجات تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى الفنى بمحافظة الأقصر، حيث تم تخفيض مجموع القبول بمدارس التعليم الثانوى إلى 220 درجة.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تخفيض الدرجات للقبول فى بعض مدارس التعليم الفنى كالتالى:-

1- تخفيض مجموع القبول بمدارس :الأقصر الميكانيكية بنين -الأقصر الصناعية بنات - مدرسة العديسات الصناعية المشتركة(إدارة الطود)- مدرسة الدير الصناعية المشتركة(إدارة اسنا)- حاجر الضبعية الصناعية المشتركة (إدارة القرنة): من 200 درجة إلي 195 درجة.

2- تخفيض مجموع القبول بمدارس الأقصر الزخرفية بنين- أرمنت الميكانيكية بنين: من 180 إلى 175 درجة

3- تخفيض مجموع القبول بمدرسة اسنا الزراعية من 170 درجة إلى 165 درجة.

4- تخفيض مجموع القبول بمدارس : أرمنت الزراعية – الشهيد/مصطفي حجاجي الزراعية بالشغب -القرنة الزراعية من 160 درجة إلى 155 درجة .

5- تخفيض مجموع القبول بمدرسة الطود الزراعية من 170 درجة إلى 165 درجة.

6- بالنسبة لمدارس التعليم الصناعي يتم قبول طلاب شهادة الإعدادية العامة بفصول الإعداد المهني للراغبين من 140 درجة إلى 145 درجة .

7- بالنسبة لمدارس التعليم الزراعي يتم قبول طلاب شهادة الإعدادية العامة بفصول الإعداد المهني للراغبين من 140 درجة إلى 145 درجة لمدارس (اسنا الزراعية-الشهيد/مصطفي حجاجي بالشغب الزراعية )