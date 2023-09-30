محافظ أسيوط يفتتح مبنى الوحدة المحلية لمركز البدارى بعد تطويره بتكلفة 7 ملايين جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تطوير مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري والتي يجري تنفيذها بتكلفة 7 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته بمركز البدارى لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات رافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ،ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تم تنفيذها بمبنى الوحدة المحلية ،وقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان المركز ، مشيداً بأعمال التطوير التى تمت بالمبنى والمكاتب والادارات الفرعية به.

والتقى المحافظ، رئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية مستعرضاً سير العمل بمختلف القطاعات ومناقشة احتياجات كل قطاع وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .