اليوم السابع
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مدارس أسيوط تستقبل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة.. صور

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:10 ص
مدارس أسيوط تستقبل تلاميذ مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة.. صور طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة
أسيوط - فريق المحافظات

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استقبلت مدارس محافظة أسيوط تلاميذ مرحلة رياض الأطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد حيث أقيمت حفلات إستقبال للتلاميذ الجدد في كل مدارس المحافظة استقبالا لهذه المرحلة العمرية الصغيرة.
 
وقال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم  بأسيوط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بدأت اليوم أول أيام العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعد انتهاء كافة الإستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ العام الدراسي بمرحلة رياض الأطفال اليوم في المدارس الرسمية والحكومية على أن تتوالى باقي المراحل الدراسية خلال الأيام القادمة كالآتي. 
 
وتبدأ الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائي وإعدادي، وثانوي يوم 1 من شهر أكتوبر، ويبدأ طلاب الصف الثاني من كل مرحلة يوم 2 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه، ويبدأ طلاب  الصف الثالث من كل مرحلة يوم 3 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه، ويبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم 4 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابقه، ويبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم 5 من شهر أكتوبر مع تواجد طلاب المراحل السابق.
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (1)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (2)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (3)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (4)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (5)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (6)
 
مدارس أسيوط تستقبل طلاب مرحلة رياض الأطفال فى أول أيام الدراسة (7)

 


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