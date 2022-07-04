محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية فى "البيت الريفي المطور"

أسيوط - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) ومحطة رفع صرف صحي بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال ومسئولي دار الهندسة.

حيث استكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء عدد 9 عمارات سكنية (البيت الريفي المطور) بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم يجرى انشائها للأسر الأولى بالرعاية من سكان قرى مركز ساحل سليم وذلك بإرتفاع 4 أدوار لكل عمارة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و500 ألف جنيه وتابع المحافظ أعمال صب خرسانة الدور الثاني بالعمارات التي يجري انشائها كما وجه بضرورة مراعاة معايير الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال وتابع المحافظ ومرافقوه استكمال أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي المطمر وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 60 مليون جنيه وتشمل محطة الرفع وشبكات إنحدار بطول 10 كم وخط طرد بطول 8 كم.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجرى تنفيذ 134 مشروع صرف الصحي من بينها 8 محطة معالجة بتكلفة 12 مليار و300 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة تبطين الترع ومعدلات التنفيذ موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.